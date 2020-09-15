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"Делить раздевалку с Месси и другими - привилегия". Барселона представила Пьянича

Испания
(1 голосов)

Новая восьмерка клуба

"Делить раздевалку с Месси и другими - привилегия". Барселона представила Пьянича
UA-Футбол
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"Барселона" уже несколько месяцев назад оформила сделку с "Ювентусом" по трансферу Миралема Пьянича. В обратном направлении отправился Артур.

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Клуб долго не мог представить нового игрока, так как тот был заражен COVID-19. Презентация состоялась только сегодня и на ней полузащитник поделился своими эмоциями.

"Я горд быть здесь и надеюсь, что смогу помочь команде всем, чем смогу. Наблюдать за игрой "Барселоны" всегда было для меня удовольствием. Конечно, было грустно покидать Турин, ведь там я вырос как футболист.

"Барселона" всегда была и будет великой команды, а непросты времена бывают у всех. Делить раздевалку с Месси и другими игроками - будет для меня привилегией", - заявил босниец на своей презентации.

Отметим, что Пьянич будет играть в команде под восьмым номером. Ранее им владел Артур.

Первый официальный матч за каталонцев Миралем сможет провести 27-го сентября против "Вильярреала".

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В статье: Миралем Пьянич Барселона
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Комментарии (1)
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
15.09.2020 в 19:40
Молодец Мира, шо ты перешёл в Барсу, а не в Реал. Ибо там бы ты делил не только раздевалку, но и душевые кабинки..
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