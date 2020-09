"Делить раздевалку с Месси и другими - привилегия". Барселона представила Пьянича

"Барселона" уже несколько месяцев назад оформила сделку с "Ювентусом" по трансферу Миралема Пьянича. В обратном направлении отправился Артур.

Клуб долго не мог представить нового игрока, так как тот был заражен COVID-19. Презентация состоялась только сегодня и на ней полузащитник поделился своими эмоциями.

"Я горд быть здесь и надеюсь, что смогу помочь команде всем, чем смогу. Наблюдать за игрой "Барселоны" всегда было для меня удовольствием. Конечно, было грустно покидать Турин, ведь там я вырос как футболист.

"Барселона" всегда была и будет великой команды, а непросты времена бывают у всех. Делить раздевалку с Месси и другими игроками - будет для меня привилегией", - заявил босниец на своей презентации.

With @Miralem_Pjanic ’s arrival, we have gained a committed, experienced player who is keen to continue playing at the highest level in the Camp Nou. Welcome to Barça! pic.twitter.com/CEHdutkDJJ