Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубль Месси и новая схема. Барселона обыграла Жирону в контрольном матче
Также забил Коутиньо
Каталонская "Барселона" провела предсезонный спарринг, уверенно обыграв "Жирону". Итоговый счет встречи - 3:1.
Рональд Куман решил сыграть новой для каталонцев схемой 4-2-3-1. Гризманн играл центрального форварда, а Месси был "десяткой". Также вышел Коутиньо.
В первом тайме экс-чемпион Испании забил дважды. Первым отметился Коутиньо после шикарной комбинации, а дальше идельно пробил Месси.
Во втором тайме аргентинец продолжил доказывать свою хорошую форму - капитан каталонцев довел счет до крупного. После этого голов забито не было, хотя "Барселона" могла забивать и четвертый.
Гол Коутиньо
W????W! pic.twitter.com/h2eka8HN6I— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2020
Гол Месси
???? ???????????????????????? !!!!! ???? pic.twitter.com/XaKV7gVhrq— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2020
Дубль Месси
Receive the pass.— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2020
Turn around.
Off the back.
Nothing but net.
WATCH LIVE ON BARÇA TV+!
▶️ https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/10DjTwllXk
Месси и Куман пожали руки. Будет ли их союз плодотворным?
Leo Messi and Ronald Koeman shake hands. pic.twitter.com/N5cnD1rtwi— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2020