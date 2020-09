Дубль Месси и новая схема. Барселона обыграла Жирону в контрольном матче

Каталонская "Барселона" провела предсезонный спарринг, уверенно обыграв "Жирону". Итоговый счет встречи - 3:1.

Рональд Куман решил сыграть новой для каталонцев схемой 4-2-3-1. Гризманн играл центрального форварда, а Месси был "десяткой". Также вышел Коутиньо.

В первом тайме экс-чемпион Испании забил дважды. Первым отметился Коутиньо после шикарной комбинации, а дальше идельно пробил Месси.

Во втором тайме аргентинец продолжил доказывать свою хорошую форму - капитан каталонцев довел счет до крупного. После этого голов забито не было, хотя "Барселона" могла забивать и четвертый.

Гол Коутиньо

Гол Месси

Дубль Месси

Receive the pass.

Turn around.

Off the back.

Nothing but net.



