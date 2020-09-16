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Дубль Месси и новая схема. Барселона обыграла Жирону в контрольном матче

Испания
(3 голосов)

Также забил Коутиньо

Дубль Месси и новая схема. Барселона обыграла Жирону в контрольном матче
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" провела предсезонный спарринг, уверенно обыграв "Жирону". Итоговый счет встречи - 3:1.

Рональд Куман решил сыграть новой для каталонцев схемой 4-2-3-1. Гризманн играл центрального форварда, а Месси был "десяткой". Также вышел Коутиньо.

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В первом тайме экс-чемпион Испании забил дважды. Первым отметился Коутиньо после шикарной комбинации, а дальше идельно пробил Месси.

Во втором тайме аргентинец продолжил доказывать свою хорошую форму - капитан каталонцев довел счет до крупного. После этого голов забито не было, хотя "Барселона" могла забивать и четвертый.

Гол Коутиньо

Гол Месси

Дубль Месси

Месси и Куман пожали руки. Будет ли их союз плодотворным?

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В статье: Лионель Месси Барселона Филиппе Коутиньо Жирона
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Комментарии (1)
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prockop4uck (Киев)
16.09.2020 в 22:33
О, Жирона хоть денежек заработала сделав ПР обладелю коричневых мячей
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