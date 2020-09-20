Форвард Барсы Брайтвайт получил травму на тренировке

Официальный сайт каталонской "Барселоны" сообщил, что форвард "сине-гранатовых" Мартин Брайтвайт получил травму.

29-летний форвард повредил мышцу квадрицепса на тренировке.

В текущем сезоне Брайтвайт успел принять участие в контрольных поединках "блауграны" против "Жироны" и "Химнастика". А в прошедшей кампании Мартин сыграл 11 матчей и забил один мяч.