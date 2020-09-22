Испания
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Диего Льоренте хочет продолжить карьеру в Лидсе
Игрок недоволен количеством игрового времени
Защитник "Реал Сосьедада" Диего Льоренте может пополнить состав новичка АПЛ, сообщает Sky Sports.
По данным источника, 27-летний испанец недоволен своим положением в клубе и хочет проводить на поле больше времени, поэтому рассматривает различные варианты для перехода. Одним из них считается "Лидс".
В прошлом сезоне ла лиги Льоренте провел 29 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.
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