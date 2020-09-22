Диего Льоренте хочет продолжить карьеру в Лидсе

Защитник "Реал Сосьедада" Диего Льоренте может пополнить состав новичка АПЛ, сообщает Sky Sports.

По данным источника, 27-летний испанец недоволен своим положением в клубе и хочет проводить на поле больше времени, поэтому рассматривает различные варианты для перехода. Одним из них считается "Лидс".

В прошлом сезоне ла лиги Льоренте провел 29 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.