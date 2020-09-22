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Зидан: Мы не будем рисковать Азаром, пока он не будет готов на 120 процентов

Испания
(1 голосов)

Сейчас бельгиец уже тренируется

Зидан: Мы не будем рисковать Азаром, пока он не будет готов на 120 процентов
UA-Футбол
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Эден Азар пропустил первый тур испанского чемпионата из-за травмы. "Реал" добыл одно очко в игре с "Реалом Сосьедад".

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Бельгийский вингер с этой неделе начал работать в общей группе. По данным AS, с каждым днем его физический тонус улучшается, однако не факт, что он будет готов ко второму туру.

"Азар уже чувствует себя лучше и мы хотим, чтобы он играл в основе. Однако пока он будет чувствовать дискомфорт и не будет готов на 120 процентов, мы не будем им рисковать", - заявил Зинедин Зидан.

Во втором туре Ла Лиги "Реал" сыграет против "Бетиса".

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В статье: Эден Азар Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.09.2020 в 19:38
Если учесть тот факт, что за недолгое время в Реале, Азар не выглядел и на 80% своих возможностей, не говоря уже про 100 %, то слова Зидана нужно понимать так, что Зидан поставил крест на бельгийском игроке.
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