Зидан: Мы не будем рисковать Азаром, пока он не будет готов на 120 процентов

Эден Азар пропустил первый тур испанского чемпионата из-за травмы. "Реал" добыл одно очко в игре с "Реалом Сосьедад".

Бельгийский вингер с этой неделе начал работать в общей группе. По данным AS, с каждым днем его физический тонус улучшается, однако не факт, что он будет готов ко второму туру.

"Азар уже чувствует себя лучше и мы хотим, чтобы он играл в основе. Однако пока он будет чувствовать дискомфорт и не будет готов на 120 процентов, мы не будем им рисковать", - заявил Зинедин Зидан.

Во втором туре Ла Лиги "Реал" сыграет против "Бетиса".