СМИ: Куман начинает чувствовать дискомфорт в Барселоне

Рональд Куман стал очередным тренером "Барселоны", который начинает испытывать дискомфорт.

По данным Marca, он начинает не доверять руководству, так как считает, что его поставили в неудобное положение. Об этом Куман сообщил своему окружению.

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Во время подписания контракта с "Барселоной", ему обещали, что окончательное решение будет за тренером. Однако некоторые из последних решений Рональд не принимал. К тому же, он считает, что руководство оставляет его беззащитным.