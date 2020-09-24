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СМИ: Куман начинает чувствовать дискомфорт в Барселоне
Не до конца контролирует ситуацию
Рональд Куман стал очередным тренером "Барселоны", который начинает испытывать дискомфорт.
По данным Marca, он начинает не доверять руководству, так как считает, что его поставили в неудобное положение. Об этом Куман сообщил своему окружению.
Во время подписания контракта с "Барселоной", ему обещали, что окончательное решение будет за тренером. Однако некоторые из последних решений Рональд не принимал. К тому же, он считает, что руководство оставляет его беззащитным.
Отметим, что сегодня каталонский клуб