  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Куман начинает чувствовать дискомфорт в Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Куман начинает чувствовать дискомфорт в Барселоне

Испания
(2 голосов)

Не до конца контролирует ситуацию

СМИ: Куман начинает чувствовать дискомфорт в Барселоне
UA-Футбол
Новина українською

Рональд Куман стал очередным тренером "Барселоны", который начинает испытывать дискомфорт.

По данным Marca, он начинает не доверять руководству, так как считает, что его поставили в неудобное положение. Об этом Куман сообщил своему окружению.

Читайте такжеЛуис Суарес нужен Атлетико. Барселоне же нужна более глубокая перестройка

Во время подписания контракта с "Барселоной", ему обещали, что окончательное решение будет за тренером. Однако некоторые из последних решений Рональд не принимал. К тому же, он считает, что руководство оставляет его беззащитным.

Отметим, что сегодня каталонский клуб покинул Луис Суарес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Планетянин (Барселиниус)
24.09.2020 в 21:32
Куману надо смириться, расслабиться и получить причитающееся ему по контрактному соглашению удовольствие, за немалые деньги между прочим. Ведь он знал на шо шёл и кем будет. Строит тут из себя целку на публику понимаешь...
Ответить
0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.09.2020 в 21:07
Абсолютно не правдивая информация от рупора Реал Мадрид. Не обращайте внимание на эту ложь. Пока что, все решения по трансферам идут согласно пожеланиям Кумана. Четверо - на выход, один (Дест) уже почти в клубе.
Ответить
0
-5
Vantala (Kharkiv)
24.09.2020 в 20:35
Начинает? Да он когда только соглашался принять Барсу острый анальный дискомфорт был очевиден. Я думал он у него даже в контракте прописан.
Ответить
+2
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
24.09.2020 в 20:41
ти ба він думав, що остаточне рішення буде за ним індик теж думав, доки у супі не опинився...куман черговий блазень фуфлонського цирку з барт'МЕУ
Ответить
+3
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...