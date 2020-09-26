Герой футбольного дня. Мартин Эдегор

Ложная тревога произошла во время межсезонья, которое у "Реала" продолжалось немного дольше, чем у большинства испанских команд. Мартин Эдегор не попал в заявку мадридцев на товарищеский матч с "Хетафе", который состоялся за закрытыми дверями, но на это были веские причины. У норвежца были проблемы со здоровьем, а не проблемы в отношениях с Зинедином Зиданом, как писали некоторые СМИ.

Все спекуляции отпали сразу после объявления стартового состава на первый официальный матч сезона – Мартин Эдегор вышел в центре поля и был призван конструировать атаки "Реала". Получилось так себе, если честно. Несколько острых передач в направлении Бензема Эдегор выполнил, но встречался с мячом не так часто, как должен это делать плеймейкер. Воротам соперника почти не угрожал. Но это касается не только Мартина, а целой команды.

В том матче в пользу Эдегора Зидан пожертвовал Карлосом Каземиро, однако на 69-й минуте произошла замена, в результате которой норвежец ушел с поля. Зидан не критиковал после матча своих игроков, но ясно, что довольным содержанием игры и результатом француз быть не мог. Сегодня – второй матч "Реала" в текущей Ла Лиге и стартовый состав даст понять, в ком больше всего разочаровался Зидан неделю назад.

В заявке нет Марвина Парка и Серхио Аррибаса – молодых дарований мадридцев, которые дебютировали за первую команду именно на "Аноэте". Это связано с возвращением после травм Иско и Лукаса Васкес и с необходимостью добиться результата. А вот Эдегор в заявке, но появится ли он второй раз подряд в основе – вопрос. И если появится - то какую покажет игру?

Зидан должен доверять молодым, но что делать, если это доверие будет вредить результату? Мартин Эдегор возглавляет список молодых надежд мадридского "Реала", но этого мало. Норвежец должен влиять на игру мадридцев, иначе его пути с первой командой снова разминуться.