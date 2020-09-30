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Бавария и Лейпциг интересуются полузащитником Атлетико

Испания
(1 голосов)

Лемар может сменить клубную прописку

Бавария и Лейпциг интересуются полузащитником Атлетико
Новина українською

Полузащитник мадридского "Атлетико" Тома Лемар близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".

Мюнхенская "Бавария" и "РБ Лейпциг" сейчас рассматривают возможность приобретения Лемара. Хавбек "Атлетико" может покинуть команду в ближайшие дни.

Об интересе "РБ Лейпциг" к 24-летнему французскому футболисту уже сообщал Bild. На трансфере полузащитника настаивает главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсман.

Лемар перешёл в мадридский "Атлетико" из "Монако" в 2018 году. В прошлом сезоне Лемар принял участие в 22 матчах чемпионата Испании и не отметился ни одним результативным действием. В Кубке французский футболист и вовсе не принял участия ни в одной встрече.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Тома Лемар РБ Лейпциг
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