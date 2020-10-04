Леванте - Реал. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" – фаворит этого матча, но статус обусловлен скорее прошлыми заслугами. В этом сезоне мадридцы не впечатляют, а "лягушата" как всегда держат марку неуступчивой команды.

Матч состоится 04.10.2020 в 17:00. Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Леванте" - "Реал" благодаря сигналу MEGOGO.

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