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Модрич: Бэйл говорил по-испански и шутил в раздевалке Реала. То, что о нем говорят – несправедливо

Испания
(2 голосов)

Лука защищает Гарета

Модрич: Бэйл говорил по-испански и шутил в раздевалке Реала. То, что о нем говорят – несправедливо
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Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился своим мнением о бывшем партнере по раздевалке "сливочных" Гарете Бэйле. Сейчас валлиец выступает за "Тоттенхэм" на правах арендного соглашения. Цитирует хорватского исполнителя "меренг" Goal.com со ссылкой на COPE.

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"Я был с Гаретом большую часть своей профессиональной карьеры, он потрясающий парень, застенчивый, в этом плане похож на меня. То, что о нем говорят – несправедливо. Люди оценивают его по последним годам, но то, что он сделал для "Реала", впечатляет. Его всегда будут помнить как игрока, который многое сделал для мадридского клуба".

"У него никогда не было проблем в раздевалке команды. Он говорил по-испански и шутил с нами. В последние годы многое произошло, и люди забыли, что он сделал. Когда пройдет время, они вспомнят о Гарете и о том, насколько он был важен для "Реала". Каждый человек ведет себя по-своему. Грустно, что все его заслуги были забыты за последний год".

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В статье: Гарет Бэйл Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Goal.com

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