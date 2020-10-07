Модрич: Бэйл говорил по-испански и шутил в раздевалке Реала. То, что о нем говорят – несправедливо

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился своим мнением о бывшем партнере по раздевалке "сливочных" Гарете Бэйле. Сейчас валлиец выступает за "Тоттенхэм" на правах арендного соглашения. Цитирует хорватского исполнителя "меренг" Goal.com со ссылкой на COPE.

"Я был с Гаретом большую часть своей профессиональной карьеры, он потрясающий парень, застенчивый, в этом плане похож на меня. То, что о нем говорят – несправедливо. Люди оценивают его по последним годам, но то, что он сделал для "Реала", впечатляет. Его всегда будут помнить как игрока, который многое сделал для мадридского клуба".