Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Модрич: Бэйл говорил по-испански и шутил в раздевалке Реала. То, что о нем говорят – несправедливо
Лука защищает Гарета
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился своим мнением о бывшем партнере по раздевалке "сливочных" Гарете Бэйле. Сейчас валлиец выступает за "Тоттенхэм" на правах арендного соглашения. Цитирует хорватского исполнителя "меренг" Goal.com со ссылкой на COPE.
"Я был с Гаретом большую часть своей профессиональной карьеры, он потрясающий парень, застенчивый, в этом плане похож на меня. То, что о нем говорят – несправедливо. Люди оценивают его по последним годам, но то, что он сделал для "Реала", впечатляет. Его всегда будут помнить как игрока, который многое сделал для мадридского клуба".
"У него никогда не было проблем в раздевалке команды. Он говорил по-испански и шутил с нами. В последние годы многое произошло, и люди забыли, что он сделал. Когда пройдет время, они вспомнят о Гарете и о том, насколько он был важен для "Реала". Каждый человек ведет себя по-своему. Грустно, что все его заслуги были забыты за последний год".
Популярное сейчас
- Тройное усиление Динамо и коронавирус в сборной. Главные новости за 6 октября
- Бурбас: Суркис поставил на паузу трансфер Белуце из-за высоких комиссионных агентов
- Официально: Костевич - игрок Динамо
- Примера. 5-й тур. Барселона - Севилья 1:1. Первый пропущенный, первая потеря
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск