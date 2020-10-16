AS: Барселона поспорит с мадридским Реалом за Килиана Мбаппе?

Интерес руководства и тренерского штаба "Реала" к форварду "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиану Мбаппе никуда не делся. По информации AS, Флорентино Перес лично курирует вопрос переезда французского таланта в столицу Испании.

Тем не менее, главный конкурент "сливочных" на локальной арене готов поспорить с мадридцами за футболиста. Как сообщает источник, кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт действительно желает приобрести Мбаппе после победы на выборах.

Тем не менее, главный претендент на трансфер Килиана – по-прежнему мадридский "Реал". Ранее мы сообщали об интересе к игроку со стороны "Ливерпуля".