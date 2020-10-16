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Как все начиналось. 16 лет назад Лео Месси дебютировал за Барселону
День, который точно войдет в историю
16-го октября 2004-го года каталонская "Барселона" играла против "Эспаньола". Во втором тайме Франк Райкард совершил замену, которую запомнят навсегда. Лионель Месси, играющий тогда под 30-м номером, заменил португальца Деку.
Это был дебют лучшего футболиста каталонского клуба за всю историю.
Пробежимся по всем достижениям Лео за 16 лет в команде. За это время он выиграл 34 клубных трофея, среди которых десять чемпионских титулов и четыре Лиги Чемпионов. Помимо этого, завоевал шесть Золотых мячей, установив рекорд по этому показателю.
734 matches, 635 goals.— ESPN FC (@ESPNFC) October 16, 2020
16 years after his La Liga debut, Messi's story is still going strong ???? pic.twitter.com/93iG8ZkBHc
Индивидуальные цифры Лео также поражают - 734 матча, 635 голов, 279 голевых передач. Месси - лучший бомбардир в истории "Барселоны" и Ла Лиги. Занимает второе место в списке снайперов Лиги Чемпионов.
16 years ago #OTD | Leo #Messi made his Barça debut.— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2020
The world would never be the same ...
16 years ago today, Leo Messi made his Barca debut.— B/R Football (@brfootball) October 16, 2020
It’s going well. pic.twitter.com/a9P76Y3mPB
Летом аргентинец был близок к тому, чтобы покинуть каталонский клуб, однако пока что этого не случилось. Его контракт истекает в 2021-м году.
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