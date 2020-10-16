  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Как все начиналось. 16 лет назад Лео Месси дебютировал за Барселону
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как все начиналось. 16 лет назад Лео Месси дебютировал за Барселону

Испания
(2 голосов)

День, который точно войдет в историю

Как все начиналось. 16 лет назад Лео Месси дебютировал за Барселону
UA-Футбол
Новина українською

16-го октября 2004-го года каталонская "Барселона" играла против "Эспаньола". Во втором тайме Франк Райкард совершил замену, которую запомнят навсегда. Лионель Месси, играющий тогда под 30-м номером, заменил португальца Деку.

Это был дебют лучшего футболиста каталонского клуба за всю историю.

Читайте такжеМесси: Неравенство - одна из главных проблем современного общества

Пробежимся по всем достижениям Лео за 16 лет в команде. За это время он выиграл 34 клубных трофея, среди которых десять чемпионских титулов и четыре Лиги Чемпионов. Помимо этого, завоевал шесть Золотых мячей, установив рекорд по этому показателю.

Индивидуальные цифры Лео также поражают - 734 матча, 635 голов, 279 голевых передач. Месси - лучший бомбардир в истории "Барселоны" и Ла Лиги. Занимает второе место в списке снайперов Лиги Чемпионов.

Летом аргентинец был близок к тому, чтобы покинуть каталонский клуб, однако пока что этого не случилось. Его контракт истекает в 2021-м году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
16.10.2020 в 21:11
Блін пройде, якісь 3... 5 років і ВСЕ він стане такою ж легендою, як Пеле та Марадона! І всі його звитяги будуть позаду... Можливо молодь, ще побачить нову МЕГАзірку, я навряд чи доживу
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.10.2020 в 20:37
Леонель
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...