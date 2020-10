Как все начиналось. 16 лет назад Лео Месси дебютировал за Барселону

16-го октября 2004-го года каталонская "Барселона" играла против "Эспаньола". Во втором тайме Франк Райкард совершил замену, которую запомнят навсегда. Лионель Месси, играющий тогда под 30-м номером, заменил португальца Деку.

Это был дебют лучшего футболиста каталонского клуба за всю историю.

Пробежимся по всем достижениям Лео за 16 лет в команде. За это время он выиграл 34 клубных трофея, среди которых десять чемпионских титулов и четыре Лиги Чемпионов. Помимо этого, завоевал шесть Золотых мячей, установив рекорд по этому показателю.

Индивидуальные цифры Лео также поражают - 734 матча, 635 голов, 279 голевых передач. Месси - лучший бомбардир в истории "Барселоны" и Ла Лиги. Занимает второе место в списке снайперов Лиги Чемпионов.

Летом аргентинец был близок к тому, чтобы покинуть каталонский клуб, однако пока что этого не случилось. Его контракт истекает в 2021-м году.