Можно брать тепленьким? Реал - Кадис 0:1. Обзор матча и видео гола

"Реал" провел плохой матч - почти позорный. Мадридцы много владели мячом, но ничего не создавали в атаке. Забить мог лишь Бензема, после удара которого мяч попал в каркас. Однако этот момент можно называть спонтанным.

Закономерное поражение мадридцев. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 6-го тура Ла Лиги "Реал" - "Кадис".

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Кадис" 0:1

Гол: Энтони Лосано 16