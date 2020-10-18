  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Можно брать тепленьким? Реал - Кадис 0:1. Обзор матча и видео гола
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Можно брать тепленьким? Реал - Кадис 0:1. Обзор матча и видео гола

Испания
(1 голосов)

Реал - Кадис ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.10.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Можно брать тепленьким? Реал - Кадис 0:1. Обзор матча и видео гола
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" провел плохой матч - почти позорный. Мадридцы много владели мячом, но ничего не создавали в атаке. Забить мог лишь Бензема, после удара которого мяч попал в каркас. Однако этот момент можно называть спонтанным.

Закономерное поражение мадридцев. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 6-го тура Ла Лиги "Реал" - "Кадис".

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Кадис" 0:1
Гол: Энтони Лосано 16

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Кадис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...