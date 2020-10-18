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Можно брать тепленьким? Реал - Кадис 0:1. Обзор матча и видео гола
Реал - Кадис ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.10.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" провел плохой матч - почти позорный. Мадридцы много владели мячом, но ничего не создавали в атаке. Забить мог лишь Бензема, после удара которого мяч попал в каркас. Однако этот момент можно называть спонтанным.
Закономерное поражение мадридцев. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 6-го тура Ла Лиги "Реал" - "Кадис".
Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Кадис" 0:1
Гол: Энтони Лосано 16
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