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Куман: Барса вернется за Депаем зимой, если финансы позволят

Испания
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Каталонцы сейчас испытывают серьезные проблемы с финансами

Куман: Барса вернется за Депаем зимой, если финансы позволят
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман подтвердил, что зимой каталонский клуб может вернуться к возможности трансфера нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.

"Конечно, это возможно. Попробую добиться этого, потому что мне хочется видеть Мемфиса в команде. Но сейчас не могу оценить какое финансовое положение будет у клуба в январе", — цитирует Кумана AD.

В минувшее трансферное окно "Барселона" были близка к договоренности по Депаю, однако в итоге сделка сорвалась.

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В статье: Рональд Куман Барселона Мемфис Депай
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