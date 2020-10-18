Куман: Барса вернется за Депаем зимой, если финансы позволят

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман подтвердил, что зимой каталонский клуб может вернуться к возможности трансфера нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.

"Конечно, это возможно. Попробую добиться этого, потому что мне хочется видеть Мемфиса в команде. Но сейчас не могу оценить какое финансовое положение будет у клуба в январе", — цитирует Кумана AD.

В минувшее трансферное окно "Барселона" были близка к договоренности по Депаю, однако в итоге сделка сорвалась.