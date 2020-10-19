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Куман: Возможно, сейчас выступления Лео могут быть лучшими

Испания
(1 голосов)

Наставник считает, что его подопечный может выступать лучше

Куман: Возможно, сейчас выступления Лео могут быть лучшими
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал выступления своей команды в последних матчах в частности капитана "сине-гранатовых" – Лионеля Месси.

"Возможно, сейчас выступления Лео могут быть лучше, но он счастлив в команде. Он усердно работает и хочет вести партнеров вперед. У меня нет претензий к нему. Не сомневаюсь в его производительности и в том, что увидим его лучшие качества в следующих матчах.

Есть возможности для улучшения командной игры. Недоволен последним результатом, но вижу, что футболисты счастливы в клубе. Моя задача — попытаться улучшить их игру", – приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

В настоящее время "Барселона" занимает 9-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Каталонцы набрали 7 очков в 4-х матчах. Месси забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
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Комментарии (1)
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zabo23
19.10.2020 в 17:47
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