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Под шумок Лиги чемпионов: Барселона продлила контракты с четырьмя ключевыми футболистами

Испания
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Под шумок Лиги чемпионов: Барселона продлила контракты с четырьмя ключевыми футболистами
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Пресс-служба "Барселоны" в Твиттере сразу после победы команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошем" (5:1) объявила о продлении трудовых договоров с несколькими ключевыми исполнителями.

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Руководство "сине-гранатовых" обновило контракты с вратарем команды Марком-Андре Тер Штегеном, защитниками Клеманом Лангле и Жераром Пике, а также с хавбеком Френки Де Йонгом.

Пике продлил контракт до 20 июня 2024 года, у него в контракте теперь есть опция выкупа за полмиллиарда евро. Тер Штеген заключил соглашение до 30 июня 2025 года с аналогичным пунктом, Лангле подписал трудовой договор до 30 июня 2026 года с клаусулой в размере 300 миллионов, а Де Йонг – до середины 2026 года с возможностью выкупа за 400 миллионов.

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В статье: Херард Пике Барселона Марк-Андре тер Штеген Клеман Лангле Френки де Йонг Жерар Пике
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Источник:
FCB

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