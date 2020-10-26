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Де Йонг: С Куманом легко найти общий язык - он всегда четко излагает требования

Испания
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Однако, результаты не очень убедительные

Де Йонг: С Куманом легко найти общий язык - он всегда четко излагает требования
UA-Футбол
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Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о своей жизни в Испании и о взаимодействии с Рональдом Куманом.

"Мне нравится жить в Барселоне - здесь хороший климат, лучше чем в Голландии. Однако, я иногда скучаю по своей семье, которая в Голландии. Люблю проводить с ними время.

Куман? С ним легко найти общий язык. Между нами отличное взаимопонимании. Он всегда четко излагает требования и с ним просто работать", - заявил голландский игрок.

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Отметим, что на прошедших выходных "Барселона" проиграла "Реалу".

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В статье: Рональд Куман Барселона Френки де Йонг
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