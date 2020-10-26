Де Йонг: С Куманом легко найти общий язык - он всегда четко излагает требования

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о своей жизни в Испании и о взаимодействии с Рональдом Куманом.

"Мне нравится жить в Барселоне - здесь хороший климат, лучше чем в Голландии. Однако, я иногда скучаю по своей семье, которая в Голландии. Люблю проводить с ними время.

Куман? С ним легко найти общий язык. Между нами отличное взаимопонимании. Он всегда четко излагает требования и с ним просто работать", - заявил голландский игрок.