Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Йонг: С Куманом легко найти общий язык - он всегда четко излагает требования
Однако, результаты не очень убедительные
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о своей жизни в Испании и о взаимодействии с Рональдом Куманом.
"Мне нравится жить в Барселоне - здесь хороший климат, лучше чем в Голландии. Однако, я иногда скучаю по своей семье, которая в Голландии. Люблю проводить с ними время.
Куман? С ним легко найти общий язык. Между нами отличное взаимопонимании. Он всегда четко излагает требования и с ним просто работать", - заявил голландский игрок.
Отметим, что на прошедших выходных "Барселона"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ФИФА на два года отстранила украинского хавбека за участие в договорном матче
- Герой футбольного дня. Анатолий Нуриев
- Динамо подтвердило случаи заражения коронавирусом (обновлено)
- Примера. 7-й тур. Барселона - Реал 1:3. Взбучка от Шахтера дала эффект, или В традициях Зидана
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...