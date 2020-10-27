Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лион попытается обменять Гризманна на Депая
Но состоится ли обмен?
"Лион" хочет изменить условия сделки по переходу нападающего Мемфиса Депая в "Барселону" в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на El Chiringuito TV, французский клуб готов отпустить голландца бесплатно, если сине-гранатовые включат в сделку форварда Антуана Гризманна. В "Барселоне" готовы расстаться с игроком, однако неизвестно, что о потенциальном переходе думает сам француз.
Гризманн перешёл в "Барселону" летом прошлого года из "Атлетико" за € 120 млн. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 5 матчах испанской Примеры, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что "Барселона" договорилась о трансфере Депая в январе. При этом следующим летом у игрока истекает контракт с "Лионом".
Популярное сейчас
- Жерсон Родригес высказался о Луческу
- Первая осечка лидера. Милан - Рома 3:3. Видео голов и обзор матча
- COVID-19 в Динамо, сюрпризы ПФЛ и перестрелка Милана и Ромы. Главные новости от 26 октября
- Барселона - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионат Испании
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо