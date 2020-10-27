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Лион попытается обменять Гризманна на Депая

Испания
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Но состоится ли обмен?

Лион попытается обменять Гризманна на Депая
Новина українською

"Лион" хочет изменить условия сделки по переходу нападающего Мемфиса Депая в "Барселону" в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на El Chiringuito TV, французский клуб готов отпустить голландца бесплатно, если сине-гранатовые включат в сделку форварда Антуана Гризманна. В "Барселоне" готовы расстаться с игроком, однако неизвестно, что о потенциальном переходе думает сам француз.

Гризманн перешёл в "Барселону" летом прошлого года из "Атлетико" за € 120 млн. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 5 матчах испанской Примеры, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что "Барселона" договорилась о трансфере Депая в январе. При этом следующим летом у игрока истекает контракт с "Лионом".

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Мемфис Депай Олимпик (Лион)
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