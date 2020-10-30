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AS: Хавбек Реала близок к возвращению в общую группу

Испания
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AS: Хавбек Реала близок к возвращению в общую группу
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Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор восстановился после повреждения икроножной мышцы и уже тренировался с командой в четверг, 29 октября.

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По информации AS, также близок к возвращению в общую группу Альваро Одриосола, вчера он начал работать с мячом.

Напомним, 21-летний Эдегор пропустил последние 4 матча "сливочных" из-за травмы. Он получил повреждение во время международной паузы.

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В статье: Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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Источник:
AS

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