AS: Хавбек Реала близок к возвращению в общую группу

Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор восстановился после повреждения икроножной мышцы и уже тренировался с командой в четверг, 29 октября.

По информации AS, также близок к возвращению в общую группу Альваро Одриосола, вчера он начал работать с мячом.

Напомним, 21-летний Эдегор пропустил последние 4 матча "сливочных" из-за травмы. Он получил повреждение во время международной паузы.