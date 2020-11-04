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СМИ: Вальверде просил президента Барселоны продать Суареса в 2017-м году

Испания
(1 голосов)

После позора в Риме

СМИ: Вальверде просил президента Барселоны продать Суареса в 2017-м году
UA-Футбол
Новина українською

Очередные интересные новости из зарубежных СМИ, связанные с "Барселоной". На этот раз, Вetevе рассказывает историю из 2017-го года.

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После поражения в Риме 0:3, из-за которого "Барселона" вылетела в 1/4 финала ЛЧ, Эрнесто Вальверде попросил продать Луиса Суареса. Президент каталонце не пошел на этот шаг, потому что это могло разозлить Месси.

Отметим, что этим летом уругваец был продан в "Атлетико".

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В статье: Лионель Месси Эрнесто Вальверде Луис Суарес Барселона
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Комментарии (1)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
04.11.2020 в 20:24
У Суареса в интервью последние года проскальзывало чтобы ему искали замену.
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