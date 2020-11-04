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СМИ: Вальверде просил президента Барселоны продать Суареса в 2017-м году
После позора в Риме
Очередные интересные новости из зарубежных СМИ, связанные с "Барселоной". На этот раз, Вetevе рассказывает историю из 2017-го года.
После поражения в Риме 0:3, из-за которого "Барселона" вылетела в 1/4 финала ЛЧ, Эрнесто Вальверде попросил продать Луиса Суареса. Президент каталонце не пошел на этот шаг, потому что это могло разозлить Месси.
After the debacle against AS Roma in the Champions League, Valverde asked Bartomeu to sell Suárez. Bartomeu said 'no', because it would have made Messi angry. [betevé] pic.twitter.com/ubXo4FzeCi— barcacentre (@barcacentre) November 4, 2020
Отметим, что этим летом уругваец был продан в "Атлетико".
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