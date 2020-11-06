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Барселона - Бетис. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Барселона - Бетис: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Бетис. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" не может победить в Ла Лиге уже четыре тура подряд. Это худшая серия команды с 2018-го года. Вместе с тем, каталонцы одержали три победы в трех турах Лиги чемпионов, хотя и не впечатлили игрой. Рональд Куман рассчитывает на то, что перед окном ФИФА наконец удастся порадовать своих болельщиков и в Ла Лиге.

Матч 9-го тура "Барселона" - "Бетис" состоится 7-го ноября 2020-го года в 17:15. Прямая онлайн видеотрансляция матча – на ресурсе MEGOGO. В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция поединка >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Барселона" - "Бетис"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Чехия - Digi Sport 2, DIGI GO;
  • Дания - TV2 Play Denmark;
  • Испания - Movistar Laliga 2, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Mitele Plus

Смотреть матч онлайн
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Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Барселона Чемпионат Испании Бетис (Севилья)
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