Барселона - Бетис. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" не может победить в Ла Лиге уже четыре тура подряд. Это худшая серия команды с 2018-го года. Вместе с тем, каталонцы одержали три победы в трех турах Лиги чемпионов, хотя и не впечатлили игрой. Рональд Куман рассчитывает на то, что перед окном ФИФА наконец удастся порадовать своих болельщиков и в Ла Лиге.

Матч 9-го тура "Барселона" - "Бетис" состоится 7-го ноября 2020-го года в 17:15. Прямая онлайн видеотрансляция матча – на ресурсе MEGOGO. В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция поединка >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

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