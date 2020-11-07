Барселона - Бетис. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона" подходит к противостоянию с "Бетисом" с серией из четырех матчей без побед в Ла Лиге. Это грозит турнирным перспективам каталонцев. Важно, что после окна ФИФА, которое приближается, "Барсе" предстоит сыграть против мадридского "Атлетико". Поэтому в поединке с "Бетисом" нет права на ошибку.

Смотрим вместе прямую видеотрансляцию матча 9-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Бетис". Начало – 17:15. Сигнал предоставленный платформой MEGOGO. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>.

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