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Барселона - Бетис. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Бетис: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.11.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Барселона - Бетис. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" подходит к противостоянию с "Бетисом" с серией из четырех матчей без побед в Ла Лиге. Это грозит турнирным перспективам каталонцев. Важно, что после окна ФИФА, которое приближается, "Барсе" предстоит сыграть против мадридского "Атлетико". Поэтому в поединке с "Бетисом" нет права на ошибку.

Смотрим вместе прямую видеотрансляцию матча 9-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Бетис". Начало – 17:15. Сигнал предоставленный платформой MEGOGO. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн. в месяц.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Бетис (Севилья)
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