Ансу Фати может пропустить 3-5 месяцев из-за травмы мениска

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати получил серьезную травму во вчерашнем поединке с "Бетисом" (5:2).

18-летний форвард получил повреждение на 30-й минуте, однако доиграл до перерыва, когда и был заменён. По информации Marca, обследование выявило у Ансу разрыв внутреннего мениска левого коленного сустава. В ближайшее время Фати предстоит более детальный осмотр и консультации с рядом медицинских специалистов.

Возможно игроку предстоит артроскопическое удаление мениска. Срок восстановления займёт не так много времени, однако решаться на столь радикальные меры в его возрасте рискованно, ведь это может сказаться на дальнейшей карьере.

При более мягком подходе к лечению быстроногий вингер может пропустить от 3 до 5 месяцев, зато существенно сократит риск рецидивов.