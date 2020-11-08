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Ансу Фати может пропустить 3-5 месяцев из-за травмы мениска
Вундеркинд "Барсы" оказался в непростой ситуации
Нападающий "Барселоны" Ансу Фати получил серьезную травму во вчерашнем поединке с "Бетисом" (5:2).
18-летний форвард получил повреждение на 30-й минуте, однако доиграл до перерыва, когда и был заменён. По информации Marca, обследование выявило у Ансу разрыв внутреннего мениска левого коленного сустава. В ближайшее время Фати предстоит более детальный осмотр и консультации с рядом медицинских специалистов.
Возможно игроку предстоит артроскопическое удаление мениска. Срок восстановления займёт не так много времени, однако решаться на столь радикальные меры в его возрасте рискованно, ведь это может сказаться на дальнейшей карьере.
При более мягком подходе к лечению быстроногий вингер может пропустить от 3 до 5 месяцев, зато существенно сократит риск рецидивов.
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