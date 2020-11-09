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Официально: Оскар Гарсия покидает Сельту
Экс-комментатор больше не возглавляет команду
Пресс-служба "Сельты" объявила о расставании с главным тренером коллектива Оскаром Гарсией. Вместе с 47-летним специалистом команду из Виго покидает весь тренерский штаб Гарсии.
Напомним, Оскар возглавил "Сельту" год назад, под его руководством "кельты" сохранили прописку в Ла Лиге по итогам предыдущей кампании. В текущем сезоне "небесные" занимают 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании (9 поединков, 7 очков).
Клуб выражает искреннюю благодарность тренеру и его ассистентам за проделанную работу, профессионализм и приложенные усилия. Отметим, что в прошлом Гарсия работал комментатором на канале MundoPlus.
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