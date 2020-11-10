Анри: Месси ходит по полю? Нелепо ставить под вопрос самоотдачу Лионеля

Экс-нападающий "Барселоны" Тьерри Анри прокомментировал кадры из трансляции матча ЛЧ между каталонской командой и киевским "Динамо" (2:1). Напомним, на фрагменте было видно, как Месси не пошел в прессинг на Андриевского под занавес поединка. Цитирует Анри Sport.es.

"Нелепо ставить под вопрос самоотдачу Месси. Не понимаю людей, которые не уверены в его желании. Я тоже ходил по полю – дело вовсе не в том, что мне не хватало желания или я не хотел играть. Иногда я уставал, иногда просто не мог делать это, и я не мог контролировать свой мозг".