Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анри: Месси ходит по полю? Нелепо ставить под вопрос самоотдачу Лионеля
Француз защищает аргентинца
Экс-нападающий "Барселоны" Тьерри Анри прокомментировал кадры из трансляции матча ЛЧ между каталонской командой и киевским "Динамо" (2:1). Напомним, на фрагменте было видно, как Месси не пошел в прессинг на Андриевского под занавес поединка. Цитирует Анри Sport.es.
"Нелепо ставить под вопрос самоотдачу Месси. Не понимаю людей, которые не уверены в его желании. Я тоже ходил по полю – дело вовсе не в том, что мне не хватало желания или я не хотел играть. Иногда я уставал, иногда просто не мог делать это, и я не мог контролировать свой мозг".
"Месси – это зверь, он участвует в эпизодах и отдает передачи. Для меня все просто: нужно наслаждаться игрой Лео, пока он выходит на поле. Нужно прекратить жаловаться на тему того, что он не делает. Такое случается нечасто, будем честны, но я повторюсь: если и есть игрок на поле, который заслуживает передачи, то это он".
Популярное сейчас
- Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Правки Шевченко, травма Корниенко и переход Малиновского? Главные новости за 9 ноября. Аудио
- Зинченко высказался о двух задачах сборной Украины в Лиге Наций
- Примера. 9-й тур. Барселона - Бетис 5:2. Поиграли и поняли: без Месси никак
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
Новости по теме
- 07:41 Украинские Луческу посмеялся над интерпретаций его разговора с Лионелем Месси
- 22:18 Украинские Шеф-редактор ТК Футбол: Ты влетел полусонному сопернику три мяча и пробуешь что-то говорить о COVID и fair play
- 23:30 Украинские Тете: Мечтаю поиграть в больших клубах. Особые чувства испытываю к Барселоне