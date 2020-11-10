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Анри: Месси ходит по полю? Нелепо ставить под вопрос самоотдачу Лионеля

Испания
(3 голосов)

Француз защищает аргентинца

Анри: Месси ходит по полю? Нелепо ставить под вопрос самоотдачу Лионеля
Новина українською

Экс-нападающий "Барселоны" Тьерри Анри прокомментировал кадры из трансляции матча ЛЧ между каталонской командой и киевским "Динамо" (2:1). Напомним, на фрагменте было видно, как Месси не пошел в прессинг на Андриевского под занавес поединка. Цитирует Анри Sport.es.

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"Нелепо ставить под вопрос самоотдачу Месси. Не понимаю людей, которые не уверены в его желании. Я тоже ходил по полю – дело вовсе не в том, что мне не хватало желания или я не хотел играть. Иногда я уставал, иногда просто не мог делать это, и я не мог контролировать свой мозг".

"Месси – это зверь, он участвует в эпизодах и отдает передачи. Для меня все просто: нужно наслаждаться игрой Лео, пока он выходит на поле. Нужно прекратить жаловаться на тему того, что он не делает. Такое случается нечасто, будем честны, но я повторюсь: если и есть игрок на поле, который заслуживает передачи, то это он".

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В статье: Лионель Месси Тьерри Анри Барселона
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (5)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.11.2020 в 13:51
Как известно, Лео Месси первый футболист в мире из ТОП 5 чемпионатов, который по системе гол + пас превзошел отметку в 1000 пунктов. Но кроме Месси, понятное дело, в ТОП 5 чемпионатах есть много прекрасных игроков, которые носятся по полю, как угорелые, но..... по системе гол +пас не вышли даже на отметку в 500 пунктов... Вопрос для хейтеров лучшего футболиста мира - кто принес больше пользы своим командам, пешеход с ярлыком в 1000 пунктов или бегающий, как угорелый, условный игрок по фамилии - "ИКС"?
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+2
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
10.11.2020 в 14:29
Вот-вот! В останні роки всі сили були кинуті на утримання цієї статистики. Коли гравці та тренери говорять, що потрібно давати пас на карліто, то це не є нормою. Команда втратила в класі. Але щось в цьому сезоні і ця традиція дала збій. мессі настільки знизив вимоги до себе, що зараз забиває лише з намальованих для нього пенальті. За початок сезону він по статистичним даним суттєво програє молодому Фаті, який добре бігає і є на даний момент найкращим гравцем барси. Але нажаль швидше за все за вказівок хитрого мессі, який відчув конкуренцію, тренери дали молодому гравцеві підвищені навантаження на тренуваннях через що він зазнав травми. І тепер у карліто з'явився шанс знов стати кращим в барсі
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0
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.11.2020 в 14:43
Спасибо, очень смешно...Только в твоих фантазиях много не понятного... Кто такая барса ? Если с заглавной буквы, то понятно.. А так нет.. И что здесь в твоих фантазиях делает Флорентино Перес? Ты всякий раз пихаешь этого карлито не к месту... спрашивается - И зачем? А про нарисованные пенальти, ты опоздал говорить. Начни говорить про нарисованные пенальти с конца прошлого чемпионата. Тебе Роман Синчук подскажет в каких 9 матчах Реала из 11 тебе стОит говорить про нарисованные пенальти.
+1
0
Leo Forza Dnepr (Антиб)
10.11.2020 в 13:22
Сколько можно мусолить? Ведь теперь все знают, что в этот момент Месси уже играл с мышечным дискомфортом. Да ещё и с таким, что его хотели и во время следующего матча поберечь. Какие ускорения? Он держался на поле, как мог, чтобы помочь команде закончить с победным счётом.
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+2
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
10.11.2020 в 13:32
Цей дискомфорт в нього хронічний
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0
-3


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