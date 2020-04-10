"Не осмеливался посмотреть ему в глаза". Месси и Левандовски рассказали, почему восхищаются Анри

Капитан "Барселоны" Лионель Месси вспомнил свою первую встречу с экс-форвардом "Арсенала" Тьерри Анри. Цитирует аргентинца Daily Mail. Анри перешел из "Арсенала" в "Барсу" в 2007 году.

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"В первый день, когда он зашел в раздевалку команды, я не осмеливался посмотреть ему в глаза. Я знал обо всем, чего он добился в АПЛ, сложился некий образ. Внезапно мы начали играть вместе. Мне очень нравился Тьерри – вся его карьера, дриблинг, решающий замах перед голом, гибкость. Он произвел на меня впечатление".

Также решил восхититься экс-форвардом "триколор" страйкер "Баварии" Роберт Левандовски. Его слова приводит Bongdaso. Сейчас Анри тренирует "Монреаль Импакт" в MLS.