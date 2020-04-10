"Не осмеливался посмотреть ему в глаза". Месси и Левандовски рассказали, почему восхищаются Анри
Великий французский нападающий
Капитан "Барселоны" Лионель Месси вспомнил свою первую встречу с экс-форвардом "Арсенала" Тьерри Анри. Цитирует аргентинца Daily Mail. Анри перешел из "Арсенала" в "Барсу" в 2007 году.
"В первый день, когда он зашел в раздевалку команды, я не осмеливался посмотреть ему в глаза. Я знал обо всем, чего он добился в АПЛ, сложился некий образ. Внезапно мы начали играть вместе. Мне очень нравился Тьерри – вся его карьера, дриблинг, решающий замах перед голом, гибкость. Он произвел на меня впечатление".
Также решил восхититься экс-форвардом "триколор" страйкер "Баварии" Роберт Левандовски. Его слова приводит Bongdaso. Сейчас Анри тренирует "Монреаль Импакт" в MLS.
"Когда мне было 6 лет, мне нравился Роберто Баджо на ЧМ-1994. Затем мне импонировал Дель Пьеро, а позже кумиром стал Тьерри Анри. Он играл на команду и легко забивал в разных ситуациях. Хотел быть похожим на него, но оставаться собой. Помню, Как мы встретились – я подумал, что это удивительно: "Парень, ты хочешь мою футболку?"