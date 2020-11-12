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Покинул невероятный Интернасьонал ради Сельты: команда из Виго получила нового наставника
Эдуардо Коудет in da house
Испанская "Сельта" получила нового тренера – возглавил команду аргентинский специалист Эдуардо Коудет. Галисийский клуб заключил с 46-летним наставником трудовой договор до 2022 года.
Будучи игроком Коудет защищал цвета многих аргентинских, мексиканских и американских клубов – в Европе его единственной командой была именно "Сельта", за нее он отыграл всего 9 матчей.
Руководство "Сельты" заплатит "Интернасьоналю" компенсацию в размере более одного миллиона евро, сейчас команда из Порту-Алегри возглавляет таблицу чемпионата Бразилии после 20 туров первенства.
OFFICIAL ???? Eduardo Coudet is our new coach. The former RC Celta player signs until 2022. Welcome to Vigo! pic.twitter.com/HRBbtI4UyJ— RC Celta English (@RCCeltaEN) November 12, 2020
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