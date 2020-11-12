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Покинул невероятный Интернасьонал ради Сельты: команда из Виго получила нового наставника

Испания
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Эдуардо Коудет in da house

Покинул невероятный Интернасьонал ради Сельты: команда из Виго получила нового наставника
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Испанская "Сельта" получила нового тренера – возглавил команду аргентинский специалист Эдуардо Коудет. Галисийский клуб заключил с 46-летним наставником трудовой договор до 2022 года.

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Будучи игроком Коудет защищал цвета многих аргентинских, мексиканских и американских клубов – в Европе его единственной командой была именно "Сельта", за нее он отыграл всего 9 матчей.

Руководство "Сельты" заплатит "Интернасьоналю" компенсацию в размере более одного миллиона евро, сейчас команда из Порту-Алегри возглавляет таблицу чемпионата Бразилии после 20 туров первенства.

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В статье: Сельта (Виго) Интернасьонал (Порту-Алегри) Эдуардо Кудет
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Источник:
RC Celta

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