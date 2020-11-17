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Еще одна потеря перед Барселоной. Полузащитник Атлетико выбыл на месяц

Испания
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Мексиканец травмировался в сборной

Еще одна потеря перед Барселоной. Полузащитник Атлетико выбыл на месяц
UA-Футбол
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Еще один игрок мадридского "Атлетико" отправился в лазарет. На этот раз, речь идет об Экторе Эррере.

По данным официального сайта "матрасников", полузащитник повредил приводящую мышцу бедра в сборной. Он пропустит около одного месяца.

Отметим, что сейчас в лазарете "Атлетико" находятся Коста, Карраско и Облак. Луис Суарес вчера сдал положительный тест на коронавирус.

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Уже в воскресенье команда Симеоне сыграет против "Барселоны".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Эктор Эррера
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