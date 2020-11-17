Еще одна потеря перед Барселоной. Полузащитник Атлетико выбыл на месяц

Еще один игрок мадридского "Атлетико" отправился в лазарет. На этот раз, речь идет об Экторе Эррере.

По данным официального сайта "матрасников", полузащитник повредил приводящую мышцу бедра в сборной. Он пропустит около одного месяца.

???? El mexicano @HHerreramex sufre una lesión en el muslo izquierdo. Queda pendiente de evolución.



ℹ️ https://t.co/7S9um9uvL7 — Atlético de Madrid (@Atleti) November 17, 2020

Отметим, что сейчас в лазарете "Атлетико" находятся Коста, Карраско и Облак. Луис Суарес вчера сдал положительный тест на коронавирус.

Уже в воскресенье команда Симеоне сыграет против "Барселоны".