Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще одна потеря перед Барселоной. Полузащитник Атлетико выбыл на месяц
Мексиканец травмировался в сборной
Еще один игрок мадридского "Атлетико" отправился в лазарет. На этот раз, речь идет об Экторе Эррере.
По данным официального сайта "матрасников", полузащитник повредил приводящую мышцу бедра в сборной. Он пропустит около одного месяца.
???? El mexicano @HHerreramex sufre una lesión en el muslo izquierdo. Queda pendiente de evolución.— Atlético de Madrid (@Atleti) November 17, 2020
ℹ️ https://t.co/7S9um9uvL7
Отметим, что сейчас в лазарете "Атлетико" находятся Коста, Карраско и Облак. Луис Суарес вчера сдал положительный тест на коронавирус.
Уже в воскресенье команда Симеоне сыграет против "Барселоны".
Популярное сейчас
- Швейцария и Украина не сыграют и в среду. УАФ отказалась в кратчайшие сроки привезти новую команду
- Матч Швейцария - Украина не состоится. Что предусматривает протокол УЕФА?
- Стало известно, на когда могут перенести матч Швейцария - Украина
- Рамос дважды не реализовал пенальти в матче против Швейцарии
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО