Примера. 10-й тур. Реал Сосьедад сохраняет лидерство, Хетафе терпит на поле Эйбара

"Реал Сосьедад" впервые в текущем розыгрыше Ла Лиги победил с разницей лишь в один мяч. Но от этого результат не стал менее сладким: баски выиграли все шесть последних поединков, пропустили в течение этой серии только два гола, возглавляют турнирную таблицу. И продолжают наслаждаться футболом.

Минимальное преимущество над "Кадисом" – это лишь случайность. В этом матче "Реал Сосьедад" наработал на более весомые дивиденды. 68 процентов владения мячом, четырнадцать ударов по воротам против двух, четыре попадания в створ против ни одного – "Кадис" провалил этот поединок. После серии успешных результатов новичок лиги насухо проиграл уже второй подряд матч.

Спад, кризис, или просто нормальный ход событий? В следующем туре "Кадис" сыграет против "Эльче" и этот поединок будет показательным относительно кондиций команды Альваро.

Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" - "Реал Сосьедад" 0:1

Гол: Александер Исак 66

"Кадис": Жереми Ледесма, Йенс Йонссон (Альберто Переа 72), Фали Хименес, Маркос Лопес, Хон Гарридо (Альваро Хименес 46), Сальва Санчес (Янн Бодиже 72), Алекс Фернандес, Исаак Каркелен (Карлос Акапо 57), Альфонсо Эспино, Филип Малбашич (Иван Алехо 57), Хайро Искьердо

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Аднан Янузай (Кристиан Португес 74), Микель Мерино (Хон Альдалур 84), Александер Исак (Виллиан Жозе 74), Начо Монреаль, Давид Сильва, Микель Оярсабаль (Андер Барренечеа 84), Игор Субельдия, Андер Гевара (Мартин Субименди 90+1), Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо

Предупреждения: Хон Гарридо 13, Фали Хименес 17 - Андер Гевара 88

"Эйбар" имеет только две победы в десяти турах. В последних четырех турах "оружейники" победили только один раз, забили два гола. Неудивительно, что сегодня команда Мендилибара старалась играть с позиции силы – надо наверстывать упущенное. Но "Хетафе" также не имеет права почивать на лаврах. Однако сейчас команда Бордаласа, похоже, не способна играть активнее.

Гости трижды попали в створ ворот, но футболисты "Эйбаар" дважды попадали в каркас. Как-никак, а именно хозяева были ближе к успеху. Однако в футболе определяющим является количество голов, а не что-то другое. А их, - голов, сегодня не было.

Поэтому "Эйбар" остается недалеко от зоны вылета, а "Хетафе" держится в середине турнирной таблицы. Хотя плотность высокая и разделяют команды лишь два очка.

Эйбар. Стадион "Ипуруа"

"Эйбар" - "Хетафе" 0:0

"Эйбар": Марко Дмитрович, Педро Бигас, Эду Экспозито (Серхио Альварес 90+6), Йосинори Муто (Серхи Энрич 77), Паулу Оливейра, Папа Кули Диоп, Энрике Гарсия, Анайц Арбилья, Робер Корреа, Педро Леон (Алехандро Посо 62), Брайан Хиль

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Чема, Хайме Мата, Аллан-Ромео Ньом (Родригес Анхель 61), Марк Кукурелла Сасета, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Дамиан Суарес, Хуан Эрнандес, Давид Тимор

Предупреждения: Папа Кули Диоп 45, Энрике Гарсия 58, Энрике Гарсия 88 - Аллан-Ромео Ньом 28, Хайме Мата 79, Матиас Оливера 86, Чема 90+1

Удаление: Энрике Гарсия 88