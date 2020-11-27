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Реал - Алавес. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Алавес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Алавес" в прошлом туре выигрывал у "Валенсии" 2:0, но так и не сумел довести матч до победного конца. Как итог, команда Пабло Мачина остается лишь с одной победой в последних шести турах.
"Реал" на неделе уверенно одолел "Интер" в Лиге чемпионов и улучшил не только настроение, но и турнирное положение. Далее – "Шахтер", но сначала предстоит сойтись с "Алавесом" в Ла Лиге.
Матч 11-го тура состоится в субботу, 28-го ноября 2020-го года, в 22:00. Прямая онлайн текстовая – матч-центр UA-Футбол >>>. Видеотрансляция в Украине – видеосервис MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
- Венгрия - Spíler2;
- Польша - Canal + Sport Online, nc + GO, Canal + Sport 2 Poland;
- Испания - Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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