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Реал - Алавес. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Алавес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Алавес. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Алавес" в прошлом туре выигрывал у "Валенсии" 2:0, но так и не сумел довести матч до победного конца. Как итог, команда Пабло Мачина остается лишь с одной победой в последних шести турах.

"Реал" на неделе уверенно одолел "Интер" в Лиге чемпионов и улучшил не только настроение, но и турнирное положение. Далее – "Шахтер", но сначала предстоит сойтись с "Алавесом" в Ла Лиге.

Матч 11-го тура состоится в субботу, 28-го ноября 2020-го года, в 22:00. Прямая онлайн текстовая – матч-центр UA-Футбол >>>. Видеотрансляция в Украине – видеосервис MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
  • Венгрия - Spíler2;
  • Польша - Canal + Sport Online, nc + GO, Canal + Sport 2 Poland;
  • Испания - Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga.

Смотреть матч онлайн
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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс) Где смотреть футбол
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.11.2020 в 16:30
А у Карвахаля снова травма.
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