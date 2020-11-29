Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Травма Азара, ошибки Куртуа, крах Зидана. Реал - Алавес 1:2. Обзор матча и видео голов
Реал - Алавес ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 28.11.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" проиграл "Алавес" в матче 11-го тура чемпионата Испании. Это третья подряд осечка мадридцев в Ла Лиге. Кроме, собственно, плохого итогового результата, были для Зидана и другие локальные неприятности в этом матче: очередная травма Азара, ошибки (среди которых и результативная) Куртуа. Неудачный вечер, который команда попытается как можно быстрее забыть, ведь уже во вторник предстоит сыграть против "Шахтера" в Лиге чемпионов.
Как "Реал" докатился до такой жизни - смотрите в видеообзоре матча 11-го тура Ла Лиги.
Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Алавес" 1:2
Голы: Каземиро 86 - Лукас Перес 5 (пен.), Хоселу 49
Популярное сейчас
- В муках. Днепр-1 - Шахтёр 0:1
- Сергей Шебек: Удаление Забарного? Арбитры навредили игре
- Днепр-1 - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Официально: Игроки Барселоны согласились пойти на снижение зарплат
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО