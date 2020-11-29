  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Травма Азара, ошибки Куртуа, крах Зидана. Реал - Алавес 1:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Травма Азара, ошибки Куртуа, крах Зидана. Реал - Алавес 1:2. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Реал - Алавес ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 28.11.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Травма Азара, ошибки Куртуа, крах Зидана. Реал - Алавес 1:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" проиграл "Алавес" в матче 11-го тура чемпионата Испании. Это третья подряд осечка мадридцев в Ла Лиге. Кроме, собственно, плохого итогового результата, были для Зидана и другие локальные неприятности в этом матче: очередная травма Азара, ошибки (среди которых и результативная) Куртуа. Неудачный вечер, который команда попытается как можно быстрее забыть, ведь уже во вторник предстоит сыграть против "Шахтера" в Лиге чемпионов.

Как "Реал" докатился до такой жизни - смотрите в видеообзоре матча 11-го тура Ла Лиги.

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Алавес" 1:2
Голы: Каземиро 86 - Лукас Перес 5 (пен.), Хоселу 49

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Чемпионат Испании Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...