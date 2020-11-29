Травма Азара, ошибки Куртуа, крах Зидана. Реал - Алавес 1:2. Обзор матча и видео голов

"Реал" проиграл "Алавес" в матче 11-го тура чемпионата Испании. Это третья подряд осечка мадридцев в Ла Лиге. Кроме, собственно, плохого итогового результата, были для Зидана и другие локальные неприятности в этом матче: очередная травма Азара, ошибки (среди которых и результативная) Куртуа. Неудачный вечер, который команда попытается как можно быстрее забыть, ведь уже во вторник предстоит сыграть против "Шахтера" в Лиге чемпионов.

Как "Реал" докатился до такой жизни - смотрите в видеообзоре матча 11-го тура Ла Лиги.

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Алавес" 1:2

Голы: Каземиро 86 - Лукас Перес 5 (пен.), Хоселу 49