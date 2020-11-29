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Азар получил травму в матче с Алавесом. Он пробыл в лазарете Реала дольше, чем за все время в Челси
Эдену вновь не везет
Вингер "Реала" Эден Азар получил травму в матче 11-го тура Ла Лиги с "Алавесом" (1:2), покинув поле после получаса игры.
Как сообщает журналистка Аранча Родригес, у Азара проблемы с мышцами правой ноги, он ощущает дискомфорт. Обследование будет проведено в ближайшие дни.
Отметим, что вчерашний матч стал для Эдена лишь шестым в сезоне. Ранее он в этом сезоне бельгиец отсутствовал из-за мышечной травмы и коронавируса.
Всего на счету Азара 8 травм в составе "Реала" по данным Transfermarkt, из-за которых он отсутствовал 253 дня. Это дольше, чем за всё время выступлений в "Челси" за 7 лет.
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