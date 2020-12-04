"Зидан заслужил право тренировать Реал". Икер Касильяс – о работе Зинедина в Мадриде

Экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс прокомментировал неудачные выступления "сливочных". Цитирует бывшего вратаря "меренг" издание AS.

"Реал" зависит от самого себя в Лиге чемпионов, а ситуация в Ла Лиге довольно ровная. Зидан – прекрасный специалист и хороший друг. Он сделает все возможное, чтобы команда добилась лучших результатов. Нельзя жить прошлым, но он заслужил право тренировать "Реал" .

"Рамос – легенда клуба, а клуб должен сохранять лучшее. Вернулись ли я в Мадрид? Я уже здесь, но о работе в "Реал" пока речи не идет. Это мой дом, конечно, если это произойдет, то я буду счастлив".