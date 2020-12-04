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"Зидан заслужил право тренировать Реал". Икер Касильяс – о работе Зинедина в Мадриде

Испания
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Играли вместе, но не работали

"Зидан заслужил право тренировать Реал". Икер Касильяс – о работе Зинедина в Мадриде
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Экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс прокомментировал неудачные выступления "сливочных". Цитирует бывшего вратаря "меренг" издание AS.

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"Реал" зависит от самого себя в Лиге чемпионов, а ситуация в Ла Лиге довольно ровная. Зидан – прекрасный специалист и хороший друг. Он сделает все возможное, чтобы команда добилась лучших результатов. Нельзя жить прошлым, но он заслужил право тренировать "Реал".

"Рамос – легенда клуба, а клуб должен сохранять лучшее. Вернулись ли я в Мадрид? Я уже здесь, но о работе в "Реал" пока речи не идет. Это мой дом, конечно, если это произойдет, то я буду счастлив".

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В статье: Икер Касильяс Серхио Рамос Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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