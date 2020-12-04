Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Зидан заслужил право тренировать Реал". Икер Касильяс – о работе Зинедина в Мадриде
Играли вместе, но не работали
Экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс прокомментировал неудачные выступления "сливочных". Цитирует бывшего вратаря "меренг" издание AS.
"Реал" зависит от самого себя в Лиге чемпионов, а ситуация в Ла Лиге довольно ровная. Зидан – прекрасный специалист и хороший друг. Он сделает все возможное, чтобы команда добилась лучших результатов. Нельзя жить прошлым, но он заслужил право тренировать "Реал".
"Рамос – легенда клуба, а клуб должен сохранять лучшее. Вернулись ли я в Мадрид? Я уже здесь, но о работе в "Реал" пока речи не идет. Это мой дом, конечно, если это произойдет, то я буду счастлив".
Популярное сейчас
- Победа Зари над Лестером, полуфиналы Лиги наций. Главные новости за 3 декабря
- Дентиньо: У меня еще восемь месяцев контракта с Шахтером, мне поступает много предложений
- Заря - четвертая украинская команда, которая побеждала представителя АПЛ в еврокубках
- Зидан о поражении от Шахтера: Этот матч был, как финал
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной