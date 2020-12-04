Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья - Реал. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании?
Севилья - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.12.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" оказался в крайне затруднительном положении – все сыплется из рук. В Лиге чемпионов мадридцы рискуют впервые в своей истории не выйти из группы, в чемпионате нет побед уже три тура подряд. Главный тренер находится под угрозой увольнения, однако игроки готовы горой стоять за Зидана.
Получится ли? Матч с "Севильей" в рамках 12-го тура Ла Лиги может дать ответы на некоторые вопросы. Игра состоится в субботу, 05.12.2020, в 17:15. Трансляция в Украине – платформа MEGOGO.
В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн-трансляция матча >>>. Анонс и прогноз - от Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги?
- Беларусь - Setanta Sports 1,
- Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
- Испания - Movistar Laliga 1, Movistar +, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
Популярное сейчас
- Денисов подтвердил, что Футболы проиграли тендер УЕФА на показ еврокубков и рассказал о дальнейших планах каналов
- Главный тренер Лестера выделил одного из игроков Зари
- Мощно! ВИДЕО, как 18-летний защитник Ромы забил гол в ЛЕ невероятным дальним ударом
- Барселону оштрафуют за жест Месси
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
Новости по теме
- 12:08 Зарубежные 100 причин продлить контракт с Рамосом: сегодня Marca вышла с лучшей обложкой за последние годы
- 09:59 Зарубежные "Зидан заслужил право тренировать Реал". Икер Касильяс – о работе Зинедина в Мадриде
- 10:59 Зарубежные "Это не шутка". Журналист RMC Sport заявил, что Месси перейдет в Пари Сен-Жермен в 2021 году