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Азар приступил к работе с мячом - у бельгийца есть шанс сыграть в этом году

Испания
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Шесть травм за 365 дней

Азар приступил к работе с мячом - у бельгийца есть шанс сыграть в этом году
UA-Футбол
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Бельгийский вингер Эден Азар продолжает заниматься тем, что обычно делал в 2020-м году. Сейчас игрок "Реала" восстанавливается от шестой травмы.

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Сегодня, по данным AS, Азар приступил к работе с мячом. Существует небольшая вероятность, что он успеет сыграть в текущем календарном году.

Эден за сезон успел сыграть шесть матчей и забить два гола.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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