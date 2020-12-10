Азар приступил к работе с мячом - у бельгийца есть шанс сыграть в этом году

Бельгийский вингер Эден Азар продолжает заниматься тем, что обычно делал в 2020-м году. Сейчас игрок "Реала" восстанавливается от шестой травмы.

Сегодня, по данным AS, Азар приступил к работе с мячом. Существует небольшая вероятность, что он успеет сыграть в текущем календарном году.

#Hazard training today with the ball ⚽️ pic.twitter.com/sBufkzGiXP — Real Madrid Choudhary (@MadridChoudhary) December 10, 2020

Эден за сезон успел сыграть шесть матчей и забить два гола.