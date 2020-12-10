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Азар приступил к работе с мячом - у бельгийца есть шанс сыграть в этом году
Шесть травм за 365 дней
Бельгийский вингер Эден Азар продолжает заниматься тем, что обычно делал в 2020-м году. Сейчас игрок "Реала" восстанавливается от шестой травмы.
Сегодня, по данным AS, Азар приступил к работе с мячом. Существует небольшая вероятность, что он успеет сыграть в текущем календарном году.
#Hazard training today with the ball ⚽️ pic.twitter.com/sBufkzGiXP— Real Madrid Choudhary (@MadridChoudhary) December 10, 2020
Эден за сезон успел сыграть шесть матчей и забить два гола.
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