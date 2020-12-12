Бензема установил рекорд по количеству матчей за Реал среди легионеров

В матче 13-го тура испанской Ла Лиги "Реал" принимает "Атлетико".

Форвард "сливочных" Карим Бензема вышел на этот поединок в стартовом составе. Этот матч стал для французского нападающего 528-м в футболке "Реала".

Таким образом, Бензема обошел бывшего защитника мадридского клуба Роберто Карлоса по количеству игр за королевский клуб и установил рекорд среди иностранцев .

Количество матчей за "Реал" среди не испанских футболистов: