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Бензема установил рекорд по количеству матчей за Реал среди легионеров

Испания
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Карим обошел Роберто Карлоса

Бензема установил рекорд по количеству матчей за Реал среди легионеров
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В матче 13-го тура испанской Ла Лиги "Реал" принимает "Атлетико".

Форвард "сливочных" Карим Бензема вышел на этот поединок в стартовом составе. Этот матч стал для французского нападающего 528-м в футболке "Реала".

Таким образом, Бензема обошел бывшего защитника мадридского клуба Роберто Карлоса по количеству игр за королевский клуб и установил рекорд среди иностранцев .

Количество матчей за "Реал" среди не испанских футболистов:

  • Карим Бензема (Франция) - 528
  • Роберто Карлос (Бразилия) - 527
  • Марсело (Бразилия) - 515
  • Криштиану Роналду (Португалия) - 438
  • Лука Модрич (Хорватия) - 360

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В статье: Карим Бензема Роберто Карлос Реал (Мадрид)
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Источник:
GracenoteLive

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