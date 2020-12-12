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Бензема установил рекорд по количеству матчей за Реал среди легионеров
Карим обошел Роберто Карлоса
В матче 13-го тура испанской Ла Лиги "Реал" принимает "Атлетико".
Форвард "сливочных" Карим Бензема вышел на этот поединок в стартовом составе. Этот матч стал для французского нападающего 528-м в футболке "Реала".
Таким образом, Бензема обошел бывшего защитника мадридского клуба Роберто Карлоса по количеству игр за королевский клуб и установил рекорд среди иностранцев .
Количество матчей за "Реал" среди не испанских футболистов:
- Карим Бензема (Франция) - 528
- Роберто Карлос (Бразилия) - 527
- Марсело (Бразилия) - 515
- Криштиану Роналду (Португалия) - 438
- Лука Модрич (Хорватия) - 360
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Источник:GracenoteLive
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