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"Лучший французский форвард в истории". Зидан отвесил очередную порцию комплиментов в адрес Бензема

Испания
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Зинедин без ума от Карима

"Лучший французский форвард в истории". Зидан отвесил очередную порцию комплиментов в адрес Бензема
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал последние выступления форварда "сливочных" Карима Бензема. Цитируют Зизу Marca и ESPN.

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"Лучший ли Бензема французский нападающий в истории? Для меня – да. Он долгое время выступает за "Реал". Более 500 матчей, все его голы, рекорды – достижения говорят сами за себя. Для меня он лучший".

"Сейчас он более совершенный игрок, чем был раньше. Он думает не только о голах, но и о помощи своим партнерам, создании моментов для них. Тем не менее, Карим забивает, когда команда просит этого. Даже при неидеальной игре Бензема легко способен оформить дубль".

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В статье: Карим Бензема Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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