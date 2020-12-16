"Лучший французский форвард в истории". Зидан отвесил очередную порцию комплиментов в адрес Бензема

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал последние выступления форварда "сливочных" Карима Бензема. Цитируют Зизу Marca и ESPN.

"Лучший ли Бензема французский нападающий в истории? Для меня – да. Он долгое время выступает за "Реал". Более 500 матчей, все его голы, рекорды – достижения говорят сами за себя. Для меня он лучший".

"Сейчас он более совершенный игрок, чем был раньше. Он думает не только о голах, но и о помощи своим партнерам, создании моментов для них. Тем не менее, Карим забивает, когда команда просит этого. Даже при неидеальной игре Бензема легко способен оформить дубль".