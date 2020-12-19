Месси повторил рекорд Пеле по забитым голам за один клуб

Гол Лионеля Месси в ворота "Валенсии" в рамках 14-го тура Ла Лиги стал 643-м для игрока за "Барселону". Аргентинец повторил достижение Пеле, у которого столько же мячей в составе "Сантоса". Этот рекорд был недосягаем в течение 46-ти лет

Взятие ворот на компенсированных минутах к первому тайму помогло каталонцам сравнять счет в матче с "Валенсией". На 45+4 мин Лионель Месси не реализовал пенальти, а затем, Альба, первым подхватив мяч, навесил на голову Месси, который караулил у дальней стойки и перевел круглого в сетку. Перед началом второго тайма счет во встрече 1:1.

Это уже шестой гол аргентинца в этом сезоне Ла Лиги. Сейчас он занимает шестое место в таблице бомбардиров чемпионата. На первых трех позициях расположились Аспас, Оярсабаль и Суарез с семью мячами.