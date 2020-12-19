  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси повторил рекорд Пеле по забитым голам за один клуб
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси повторил рекорд Пеле по забитым голам за один клуб

Испания
(1 голосов)

Аргентинец отличился в воротах Валенсии

Месси повторил рекорд Пеле по забитым голам за один клуб
Новина українською

Гол Лионеля Месси в ворота "Валенсии" в рамках 14-го тура Ла Лиги стал 643-м для игрока за "Барселону". Аргентинец повторил достижение Пеле, у которого столько же мячей в составе "Сантоса". Этот рекорд был недосягаем в течение 46-ти лет

Взятие ворот на компенсированных минутах к первому тайму помогло каталонцам сравнять счет в матче с "Валенсией". На 45+4 мин Лионель Месси не реализовал пенальти, а затем, Альба, первым подхватив мяч, навесил на голову Месси, который караулил у дальней стойки и перевел круглого в сетку. Перед началом второго тайма счет во встрече 1:1.

Это уже шестой гол аргентинца в этом сезоне Ла Лиги. Сейчас он занимает шестое место в таблице бомбардиров чемпионата. На первых трех позициях расположились Аспас, Оярсабаль и Суарез с семью мячами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Пеле Барселона Валенсия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...