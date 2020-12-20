Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жоау Феликс повредил ребра и может пропустить ближайшие игры Атлетико
Португалец не смог доиграть поединок с "Эльче"
Форвард "Атлетико" Жоау Феликс получил травму в матче 14-го тура Ла Лиги с "Эльче" (3:1).
Португалец почувствовал дискомфорт в области ребер и был заменен на 74-й минуте. Теперь ему предстоит обследование.
Участие 21-летнего португальца в ближайших матчах, включая встречу с "Реал Сосьедад", сейчас идущим вторым в чемпионате Испании, находится под вопросом. По информации Marca, он может пропустить 2 недели.
В этом сезоне на счету Феликса 8 голов и 3 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ребров: Уходящий год – год огромного успеха для Ференцвароша
- Договорился и выпал за канаты: Невероятный нокаут в поединке Санчес - Фернандес. Видео
- Месси догоняет Пеле, но Барса не убегает от летучих мышей. Барселона - Валенсия 2:2. Обзор матча и видео голов
- Супряги компаньон. Невероятный промах Гризманна в матче против Реал Сосьедада
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...