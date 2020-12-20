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Жоау Феликс повредил ребра и может пропустить ближайшие игры Атлетико

Испания
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Португалец не смог доиграть поединок с "Эльче"

Жоау Феликс повредил ребра и может пропустить ближайшие игры Атлетико
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Форвард "Атлетико" Жоау Феликс получил травму в матче 14-го тура Ла Лиги с "Эльче" (3:1).

Португалец почувствовал дискомфорт в области ребер и был заменен на 74-й минуте. Теперь ему предстоит обследование.

Участие 21-летнего португальца в ближайших матчах, включая встречу с "Реал Сосьедад", сейчас идущим вторым в чемпионате Испании, находится под вопросом. По информации Marca, он может пропустить 2 недели.

В этом сезоне на счету Феликса 8 голов и 3 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Эльче (Испания) Жоау Феликс
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