Реал запланировал 69 млн евро убытков в текущем сезоне

Генеральная ассамблея "сосьос" "Реала" сегодня одобрила основные финансовые показатели на сезон-2020/21.

Согласно документу, бюджет "Королевского клуба" на текущий сезон составит 617 млн евро. Это на 14% меньше, чем было в прошлом году. Главная причина такого падения - пустые трибуны, из-за которых бюджет "Реала", как и остальных европейских клубов, недополучает деньги от билетов, продаж атрибутики и еды на стадионе.

Также "Реал" прогнозирует 69 млн евро чистого убытка на конец сезона, отмечая, что цифра может уменьшиться, если власти пустят людей на стадионы.

Примечательно, что прошлый, "коронавирусный" сезон-2019/20 "Сливочные" начали с бюджетом в 822 млн евро, но потом значительно его урезали, благодаря чему даже закончили год с прибылью в 300 тысяч евро.

Marca пишет, что подобный фокус Флорентино Перес может провернуть и в этом году, заставив самых высокооплачиваемых игроков пойти на сокращение зарплат.