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Месси: Восьмой трофей Пичичи? Предпочту снова выиграть Ла Лигу
Командные награды превыше индивидуальных
Лионель Месси дал небольшое интервью после получения своего седьмого трофея Пичичи.
"Что на счет восьмого трофея Пичичи? Честно говоря, я не думаю об этом. Я предпочту снова выиграть с командой Ла Лигу, чем еще одну индивидуальную награду.
Текущий сезон? Мы прогрессируем шаг за шагом. Начало сезона было очень трудным, мы теряли очки там, где не всегда должны были. Думаю, что мы могли некоторые из тех матчей", - приводит слова Лео Мarca.
На данный момент каталонцы идут в таблице на пятом месте, отставая от лидера на восемь очков.
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