Пике: Останется ли Месси? Нужно спрашивать Лео - это его лично решение

Защитник "Барселоны" Херард Пике прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг контракта Лео Месси.

"Останется ли Месси? Нам нужно спросить об этом Лео - это его лично решение. Нам остается только посмотреть, что случится.

Я считаю, что пока он носит футболку "Барселоны" - возможно все. Мне бы хотелось, чтобы руководство уговорило его остаться еще на многие годы", - приводит слова испанца AS.

Отметим, что контракт аргентинца заканчивается летом 2021-го.