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Пике: Останется ли Месси? Нужно спрашивать Лео - это его лично решение
А времени остается все меньше
Защитник "Барселоны" Херард Пике прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг контракта Лео Месси.
"Останется ли Месси? Нам нужно спросить об этом Лео - это его лично решение. Нам остается только посмотреть, что случится.
Я считаю, что пока он носит футболку "Барселоны" - возможно все. Мне бы хотелось, чтобы руководство уговорило его остаться еще на многие годы", - приводит слова испанца AS.
Отметим, что контракт аргентинца заканчивается летом 2021-го.
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