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Пике: Останется ли Месси? Нужно спрашивать Лео - это его лично решение

Испания
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А времени остается все меньше

Пике: Останется ли Месси? Нужно спрашивать Лео - это его лично решение
UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Барселоны" Херард Пике прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг контракта Лео Месси.

"Останется ли Месси? Нам нужно спросить об этом Лео - это его лично решение. Нам остается только посмотреть, что случится.

Я считаю, что пока он носит футболку "Барселоны" - возможно все. Мне бы хотелось, чтобы руководство уговорило его остаться еще на многие годы", - приводит слова испанца AS.

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Отметим, что контракт аргентинца заканчивается летом 2021-го.

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В статье: Лионель Месси Херард Пике Барселона
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