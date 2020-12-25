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Президент Атлетико: Мы наслаждаемся самым успешным десятилетием клуба

Испания
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Результаты действительно отличные

Президент Атлетико: Мы наслаждаемся самым успешным десятилетием клуба
UA-Футбол
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Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо подводит итоги 2020-го года для своего коллектива.

"Прежде всего, мне кажется, что нужно выделить успехи нашей прекрасной команды. Мы показали хороший результат, смогли выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Мы достигаем целей и обеспечиваем стабильность для дальнейшего роста. Каждая игра для нас, как настоящий финал.

Диего Симеоне - легенда нашего клуба. Как игрок он отдавал всего себя на поле, а теперь дошел с нашим клубом до европейской элите. Мы все гордимся Диего и вместе наслаждаемся самым успешным десятилетием клуба.

Еще один творец истории - Коке. Наш капитан бьет все рекорды, он уже вошел в истории и станет одной из наших величайших легенд. Я очень счастлив, потому что он исключительный человек, а также отличный футболист. Он прекрасный пример для нашей академии", - рассказал Сересо в своем обращении.

Читайте также300 побед, семь трофеев. Ровно девять лет назад Симеоне возглавил Атлетико

Отметим, что сейчас "матрасники" лидируют в Ла Лиге, а также вышли в 1/8 Лиги Чемпионов, где сыграют против "Челси".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Энрике Сересо
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Источник:
AS

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