Президент Атлетико: Мы наслаждаемся самым успешным десятилетием клуба

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо подводит итоги 2020-го года для своего коллектива.

"Прежде всего, мне кажется, что нужно выделить успехи нашей прекрасной команды. Мы показали хороший результат, смогли выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Мы достигаем целей и обеспечиваем стабильность для дальнейшего роста. Каждая игра для нас, как настоящий финал.

Диего Симеоне - легенда нашего клуба. Как игрок он отдавал всего себя на поле, а теперь дошел с нашим клубом до европейской элите. Мы все гордимся Диего и вместе наслаждаемся самым успешным десятилетием клуба.

Еще один творец истории - Коке. Наш капитан бьет все рекорды, он уже вошел в истории и станет одной из наших величайших легенд. Я очень счастлив, потому что он исключительный человек, а также отличный футболист. Он прекрасный пример для нашей академии", - рассказал Сересо в своем обращении.

Отметим, что сейчас "матрасники" лидируют в Ла Лиге, а также вышли в 1/8 Лиги Чемпионов, где сыграют против "Челси".