Примера. 16-й тур. Валенсия уступает на поле Гранады

В последних двенадцати турах чемпионата Испании "Валенсия" добыла лишь одну победу – над "Реалом". В течение этой серии была также ничья с "Барсой", что, бесспорно, является положительным результатом. Что можно отметить еще? Характер команды. Но на одном только характере далеко не уйдешь.

Достойно "Валенсия" проиграла "Атлетико" и "Севильи", достойно сегодня уступила и "Гранаде". "Летучие мыши" борются не благодаря, а вопреки, зарабатывая в свой адрес зрительские симпатии. Но не турнирные очки. С каждым туром команда Хави Грасия опускается все ниже и сейчас опережает зону вылета лишь по дополнительным показателям.

Но все начиналось весьма хорошо для "Валенсии" в матче с "Гранадой". Гамейро на 36-й минуте вывел "Лос Чес" вперед, однако сохранить преимущество на второй тайм не удалось – в составе "Гранады" ответил Кенеди... Вторая 45-минутка была полна борьбы, грубости, неразумных действий (например, прямая красная Гонсалу Гуэдеша за сквернословие). И среди этого многообразия событий нашлось место для еще одного гола. Точный удар Хорхе Молины принес "Гранаде" третью в последних четырех турах Ла Лиги победу.

Гранада. Стадион "Нуэво Лос Каменес"

"Гранада" - "Валенсия" 2:1

Голы: Роберт Кенеди 45+3, Хорхе Молина 88 - Кевин Гамейро 36

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье (Кини 73), Максим Гоналон, Герман Санчес, Луис Хавьер Суарес (Хесус Вальехо 89), Роберто Сольдадо (Хорхе Молина 68), Карлос Нева, Янгел Эррера, Домингуш Дуарте, Роберт Кенеди, Антонио Пуэртас (Альберто Соро 73)

"Валенсия": Хауме Доменек, Эльяким Мангала, Гонсалу Гуэдеш, Кевин Гамейро (Ману Вальехо 66), Денис Черышев (Юнус Муса 76), Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя, Даниэль Васс, Давид Хасон, Висенте Эскуэрдо (Кода Киндреди 87), Карлос Солер

Предупреждения: Димитри Фулкье 16, Янгел Эррера 40, Антонио Пуэртас 72, Максим Гоналон 90+5 - Давид Хасон 9, Даниэль Васс 33, Эльяким Мангала 48, Давид Хасон 70

Удаления: Домингуш Дуарте 76 - Давид Хасон 70, Гонсалу Гуэдеш 73