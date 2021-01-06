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Бэйл настроен вернуться в Реал

Испания
(1 голосов)

Он хочет проявить себя

Бэйл настроен вернуться в Реал
Новина українською

Нападающий мадридского "Реала", Гарет Бэйл, который выступает сейчас на правах аренды в "Тоттенхэм Хотспур", хочет доиграть в испанском клубе до конца контракта. Как сообщает источник AS, 31-летний футболист хочет вернуться в "Реал Мадрид" и проявить себя в испанской команде. Его контрактное соглашение с клубом расчитано до 2022 года.

В случае если Бэйл вернется раньше времени с аренды и отработает контракт с мадридским "Реалом", он получит 40 миллионов евро. Клуб в свою очередь хотел расстаться с футболистом, чтобы на сэкономленные средства приобрести французского нападающего Килиана Мбаппе.

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Напомним, что в матче со "Сток Сити" игрок получил травму и выбыл на длительный срок. В клубе обеспокоены этим, так как наделялись, что удачная игра футболиста поможет им расстаться с ним на выгодных условиях.На правах аренды валлиец перешел в "Тоттенхэм" в начале сентября. За это время во всех турнирах он сыграл 11 матчей, в которых забил 3 гола.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
06.01.2021 в 14:45
Бейл.
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