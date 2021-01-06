Чемпионство Реала, кризисы Барселоны и Валенсии, новые форматы кубков. Главные события Примеры-2020

№7. "Гранада" в еврокубках

14 июня 2018-го года произошло событие, которое прошло мимо главных вывесок футбольного мира: "Гранада", пребывающая во втором испанском дивизионе, пригласила 37-летнего наставника Диего Мартинеса. Он не был первым номером в тренерском шорт-листе маленького худенького человечка в больших роговых очках, владельца "Граны" Цзяня Лижанга. Первым являлся Хорхе Сампаоли – оцените амбиции, но, похоже, Лижанг уже устал от тренеров, ставящих атакующий футбол, но демонстрирующих ужасающие результаты.

Диего Мартинес заботится, прежде всего, о защитных порядках, являясь приверженцем аргентинской "гарры" (garra означает "коготь", это принцип игры, когда опорные хавы и центральные полузащитники выжигают центральный круг). В первый же сезон он вывел "Насридов" в Примеру, где они лидировали (!!!) после пяти туров. По итогам темпорады команда заняла 7-е место и впервые в своей истории вышла в еврокубки, вдобавок дойдя до полуфинала Кубка Испании.

Случайность? Калиф на час? Нет!

Сейчас "Гранада" идет седьмой в Примере и вышла в плей-офф Лиги Европы, где встретится с "Наполи".

№6. Финал четырех в Саудовской Аравии

В Испании перезагрузили национальный Суперкубок. Теперь он имеет структуру финала четырех и проводится за границей: Саудовская Аравия выделила RFEF 120 миллионов евро за 4 розыгрыша на ее территории.

Испанские болельщики пребывали в бешенстве: инчас "Реала", "Барселоны", "Атлетико" и "Валенсии" выкупили только 9% билетов от всего количества зарезервированных для них тикетов.

Выездной формат турнира стал причиной мощнейшего конфликта, вспыхнувшего между двух главных испанских организаций, курирующих футбол: RFEF (Королевская испанская футбольная федерация, проводит Суперкубок Испании, Кубок Испании, отвечает за сборную и низшие дивизионы) и LFP (Футбольная профессиональная лига, отвечает за два главных дивизиона страны, Примеру и Сегунду). Хавьер Тебас, руководитель LFP, обвинил RFEF в том, что они "грабят наш футбол и наших болельщиков".

Сам Тебас, кстати, хотел проводить отдельные матчи чемпионата Испании в США: американцы предлагали жирный контракт, но УЕФА и ФИФА выступили против.

№5. Падение "Валенсии"

"Это наш клуб, мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может нам ничего сказать", - такой животрепещущий пост в инстаграме выложила Ким Лим, дочь Питера Лима, владельца "Валенсии" и главного объекта ненависти на "Месталье".

Лим пришел в "Валенсию" в 2014-ом году, с деньгами и словами о том, что "Барсе" с "Реалом" надо бы уже подвинуться. Тем не менее, с каждым годом болельщики клуба все больше и больше разочаровывались в китайском бизнесмене с сингапурским паспортом, демонстрировавшем, прежде всего, отвратительный менеджмент. Президентами клуба он назначал своих близких для себя функционеров, ничего не понимающих в футболе – например, Лей Хун Чан, которая даже не могла выговорить название клуба, и Анила Мури, который с лета прошлого года ходит с телохранителем, вооруженным пистолетом.

В 2020-ом году Лим продал форварда Родриго, главного таланта Феррана Торреса (23 млн евро, когда еще "Сити" покупал столь дешево?), ультраразрушителя Кондогбья, защитника Коклена, и бесплатно отпустил капитана Дани Парехо.

Болельщики в шоке и требуют, чтобы владелец продал команду. На данный момент клуб Питера Лима находится в зоне вылета.

№4. Рекордный трофей Месси

Трофео Пичичи – так в Примере именуется приз лучшему бомбардиру. Он назван по прозвищу (собственно, "Пичичи") 154-сантиметрового баскского форварда Рафаэля Морено Арансади, прожившего всего лишь 29 лет и суммарно забившего около ста голов за "Атлетик". Сколько точно – никто не знает, поскольку Пичичи играл в начале XX века, когда статистические данные велись довольно скудно.

Так вот, перед сезоном 2019/20 Трофео Пичичи четырежды завоевывал Ференц Пушкаш ("Реал"), по пять раз – Кини ("Хихон", "Барселона"), Альфредо Ди Стефано ("Реал"), Уго Санчес ("Атлетико", "Реал"), по шесть раз – Тельмо Сарра ("Атлетик") и Лионель Месси ("Барселона").

В прошедшей темпораде Месси забил свой мизер – 25 мячей, но и их хватило для рекордного, седьмого завоевания Трофео Пичичи. Это действительно уникальный результат: вряд ли в ближайшем будущем в Примере появится футболист, способный семь раз стать лучшим бомбардиром первенства.

№3. Огненный Кубок Испании

Кубок Испании в последние годы превратился в третьесортный и крайне предсказуемый турнир, а клубы все время жаловались, что им приходится играть по два матча на каждой стадии, что увеличивало физическую нагрузку на футболистов.

В 2019-ом году RFEF только одним своим решением революционизировала турнир: она отменила двухматчевые противостояния на всех стадиях, кроме полуфиналов. Противостояния проходили в один раунд, а команды из низших дивизионов получали преимущество своего поля.

Что тут началось! Клуб "Культураль Леонеса" из третьего дивизиона в 1/32 финала умудрился выбить мадридский "Атлетико" (сенсационная победа "Культи" полностью парализовала жизнь 130-тысячного города Леона – праздновали 4 дня), "Мирандес" из второго дивизиона прошел "Сельту", "Севилью", "Вильярреал", и только на стадии полуфинала уступил "Сосьедаду". Турнир получился настолько интересным, что бил все рекорды просмотров.

В финал вышли две баскские команды, "Атлетик" и "Сосьедад". Из-за пандемии и по причине того, что клубы не хотели играть без зрителей, Баскское дерби за кубок страны состоится 4 апреля 2021-го года.

№2. Чемпионство "Реала"

Азар большую часть времени проводил в лазарете, Йович стал сплошным разочарованием, относительно командной игры испанская пресса писала минорные трактаты, но Зинедину Зидану все оказалось нипочем. После ковидного перерыва "Реал" выдал спурт из десяти побед кряду и завоевал чемпионский титул. Зизу открыл миру Феде Вальверде, хвалил эффективную работу физиотерапевта Грегори Дюпона (он работал со сборной Франции на ЧМ-2018), благодаря которому команда демонстрировала впечатляющую физическую форму и еще глубже раскрыл многочисленные таланты Карима Бензема.

"Реал" Зинедина Зидана стал символом здорового прагматизма. Пока "Атлетико" перезагружался, а "Барса" медленно сходила с ума, бланкос одерживали победу за победой.

В качестве тренера у Зизу уже 11 титулов.

№1. Тотальный кризис "Барселоны"

Относительно того, что творилось в "Барсе" в прошлом году, можно было бы составить отдельный топ и написать по этому поводу целое собрание сочинений.

Загибаем пальцы:

увольнение Эрнесто Вальверде

назначение Кике Сетьена

вскрытие фактов, согласно которым президент Бартомеу начал кампанию, очерняющую футболистов и топ-менеджеров блаугранас в соцсетях: данный процесс обошелся клубной казне в 1 млн евро

уход в отставку нескольких директоров клуба

скандальное интервью спортивного директора Эрика Абидаля, очерняющее Эрнесто Вальверде и неназванных футболистов

публичный ответ Лео Месси

увольнение Эрика Абидаля

конфликт между Эдером Сарабией, помощником Кике Сетьена, и сенаторами раздевалки

2:8

обнародование информации о долгах клуба в размере 800 млн евро

увольнение Кике Сетьена

назначение Рональда Кумана

Луис Суарес, выставленный тренером на трансфер по телефону

Месси и просьба об аннулировании контракта через бюрофакс

искреннее и первое за очень долгое время большое интервью Месси, после которого стало ясно, что аргентинец не доверяет Бартомеу

худший старт "Барселоны" в Примере за 17 лет

отставка Бартомеу и его хунты

перед сине-гранатовыми, являющимся одним из самых стабильных и успешных европейских клубов XXI века, замаячило чрезвычайно туманное будущее.

Ребилд будет осуществлять уже новый рулевой.

Президентские выборы в "Барселоне" состоятся 24 января.