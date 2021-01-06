Ла Лига. 2-й тур. Атлетик 2:3 Барселона, хайкласс от Педри и Месси

Стартовый матч для Марселино во главе "Атлетика" и сразу же Эль-Класико! Правда статистика личных встреч говорила в пользу басков - каталонцы не могли выиграть на "Сан Мамесе" с октября 2017-го года, с тех же самых пор "Барселона" не могла на этом стадионе даже просто гол забить, проведя уже три встречи.

Дебют получился под стать статистическим данным, едва ли не в первой своей атаке клуб из Бильбао забил, причем удивительно просто. Вертикальный пас со своей половины поля в исполнении Рауля Гарсии нашел Иньяки Уильямса, которая стартовал еще со своей половины поля. Темнокожий баск остановился уже в штрафной, обыграл Лангле и пробил под опорную ногу Тер Штегену. Не самый убойный выстрел, но в том то и дело, что немецкий голкипер занял неудачную позицию.

Правда "Барса" достаточно быстро ответила, Месси нашел диагональю Де Йонга на углу вратарской возле лицевой линии, а уже Фрэнки переправил мяч через головы защитников на Педри, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам, так как Симон также пошел на перехват и прогадал с этим решением. Долгое время "блау-гранас" в целом были весьма эффективны в своих атаках, пробивая исключительно в створ. Тем самым каталонцы словно отвечали своему главному тренеру Рональду Куману, который сетовал в интервью на проблемы с реализацией.

В середине первого тайма покинул поле из-за травмы Юрий Берчиче, что сделало проблемы "Атлетика" на левом фланге обороны весьма серьезными. Все же Баленсиага до этого момента лишь три раза появлялся в старте в ходе нынешнего сезона.

Однако "порвался" у басков противоположный полуфланг, причем снова за счет активности Педри, который разыграл красивую "стенку" с Месси. Нельзя не отметить также еще одну грубую позиционную ошибку вратаря "Атлетика", который явно не ждал настолько креативных действий от 18-летнего хавбека "Барселоны".

Во втором тайме роль первой скрипки атак гостей исполнял уже привычно Лео Месси, который сперва забил из небольшого офсайда, а затем попал в каркас дальним ударом. Приходилось снова вспоминать о словах Кумана по части слабой реализации моментов его подопечными. Правда та легкость, с которой эти моменты удавалось создавать, намекала на то, что два гола для сегодняшней "Барселоны" далеко не предел.

Так и случилось, издевательски легко "Барселоне" удалось оторваться в счете на два мяча. Месси начал голевую атаку пасом на Альбу, тот подключил проникающей передачей Гризманна и прострел Антуана замкнул сам же Лео, причем рикошетом от перекладины - игра была сделана уже практически за полчаса до финального свистка.

Месси в концовке еще и допустил грубую обрезку, приведшую к голу Муниаина. Но этот эпизод стал лишь ложкой дегтя в бочке каталонского меда.

Победа позволила "Барселоне" взобраться уже на третье место и продолжить погоню за двумя лидерами Ла Лиги из Мадрида. Дебют же Марселиньо у руля "Атлетика" оказался трудным, но и соперник был в этот вечер невероятно хорош, так что судить строго специалиста не будем.

Атлетик - Барселона 2:3 (1:2)

Голы: Иньяки Уильямс (3), Муниаин (90) - Педри (14), Месси (38, 62)

Атлетик: Симон, Капа, Нуньес, Мартинес, Берчиче (Баленсиага 32), Де Маркос (Беренгер 66), Венседор, Весга (Дани Гарсия 66), Муньяин, Рауль Гарсия (Моркильо 80), Иньяки Уильямс.

Барселона: Тер Штеген, Дест (Мингеза 75), Араужо, Лангле, Альба, Де Йонг, Бускетс, Педри, Гризманн, Месси, Дембеле (Брайтвайт 75).

Предупреждения: Весга (27), Дани Гарсия (70) - Лангле (57)