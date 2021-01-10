Подарок для Атлетико. Осасуна - Реал 0:0. Видеообзор матча

"Реал" мог по крайней мере временно возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании, однако на заснеженном поле "Эль Садара" не сумел справиться с "Осасуной". Обе команды очень бледно сыграли в атаке – было мало голевых шансов и остроты.

В итоге, "Реал" отстает от "Атлетико" на одно очко, имея на три сыгранных поединка больше. Рядом уже и "Барселона". Смотрите видеообзор матча 18-го тура Ла Лиги "Осасуна" - "Реал".

Памплона. Стадион "Эль Садар"

"Осасуна" - "Реал" 0:0