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Подарок для Атлетико. Осасуна - Реал 0:0. Видеообзор матча
Осасуна - Реал ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" мог по крайней мере временно возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании, однако на заснеженном поле "Эль Садара" не сумел справиться с "Осасуной". Обе команды очень бледно сыграли в атаке – было мало голевых шансов и остроты.
В итоге, "Реал" отстает от "Атлетико" на одно очко, имея на три сыгранных поединка больше. Рядом уже и "Барселона". Смотрите видеообзор матча 18-го тура Ла Лиги "Осасуна" - "Реал".
Памплона. Стадион "Эль Садар"
"Осасуна" - "Реал" 0:0
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