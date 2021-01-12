Атлетико - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Это матч первого тура. Команды вовремя не выяснили отношения из-за необходимости отдыха после долгого еврокубкового сезона, однако свое место в календаре этот топ-матч нашел.

Поединок "Атлетико" - "Севилья" состоится 12.01.2021 в 22:30. Прямая текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>. Аудиотрансляция - ЗДЕСЬ >>>

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