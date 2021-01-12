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Атлетико - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Атлетико - Севилья: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Атлетико - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Это матч первого тура. Команды вовремя не выяснили отношения из-за необходимости отдыха после долгого еврокубкового сезона, однако свое место в календаре этот топ-матч нашел.

Поединок "Атлетико" - "Севилья" состоится 12.01.2021 в 22:30. Прямая текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>. Аудиотрансляция - ЗДЕСЬ >>>

Прямая онлайн видеотрансляция матча - на платформе MEGOGO. Cмотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц

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В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Севилья (Испания)
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