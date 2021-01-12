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Куман: Суперкубок - не самый важный трофей, но Барселона всегда выкладывается на сто процентов

Испания
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Каталонцам нужен трофей

Куман: Суперкубок - не самый важный трофей, но Барселона всегда выкладывается на сто процентов
UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман посетил пресс-конференцию накануне матча против "Реала Сосьедад". Голландец рассказал о важности Суперкубка, а также ответил на вопрос - стоит ли ждать на поле Рональда Араухо.

"Реал Сосьедад" - очень сильный соперник, они умеют оказывать давление на соперника. Нас ждет интересная игра. Суперкубок Испании - не самый важный турнир, но мы всегда выкладываемся на сто процентов. Чтобы выйти в финал нам нужно побеждать.

Араухо? Он сегодня будет работать в общей группе и только после мы решим - сможет ли он выйти на поле. На это есть все шансы, но он должен быть готов на сто процентов", - заявил Куман.

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"Барселона" сыграет против "Реала Сосьедад" в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Также за титул будут бороться "Реал" и "Атлетик".

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Рональд Куман Барселона Рональд Араухо
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